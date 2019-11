Alitalia: Buffagni, ‘public company mi sembra soluzione intelligente’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’ennesimo carrozzone di Stato non avrebbe senso. Ma il modello della public company, con lo Stato azionista di riferimento com’è per Eni o Enel, mi sembra una soluzione intelligente”. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’ il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

La compagnia, aggiunge, “ha bisogno della revisione di alcuni costi di funzionamento per essere sostenibile sul mercato: il vero problema della cordata era che non riuscivano a far quadrare il conto economico”.

Per quanto riguarda Atlantia, sottolinea ancora il viceministro, “nessuno l’ha obbligata a manifestare interesse per Alitalia. In più, l’anno scorso, a crisi già aperta, hanno distribuito utili, quest’anno hanno sospeso il dividendo. Significa che avevano sottovalutato il problema, come hanno fatto con la manutenzione dei ponti”.