Il Ministero della Salute ha pubblicato la revoca del richiamo riferito ad un lotto di ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO. Nello specifico si tratta di bottiglie in Pet da 0,5 litri. Il motivo del ritiro è indicato in “presenza di contaminanti idrocarburici prevalenze xilene trimetilbenzene toluene etilbenzene“. Il lotto di produzione incriminato è il n° 23LB8137E. Il richiamo è stato revocato per scadenza del prodotto indicata in data 16-11-2019.