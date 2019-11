Allarme in tutta Europa per presenza di listeria nella salsicce: vendute anche in Italia, scatta il richiamo

Il RASFF, portale europeo del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha segnalato la presenza di un focolaio di origine alimentare causato da Listeria monocytogenes, contenuta in salsicce refrigerate provenienti dalla Germania, ma vendute in diversi Paesi europei e non, Italia compresa.

Nello specifico si tratta di salsiccia piccante venduta anche all’ingrosso. Non è ancora nota la denominazione del prodotto venduto in Italia, in quanto il Ministero della Salute non ha ancora pubblicato l’avviso di richiamo. Altri Paesi europei, però, hanno già segnalato il problema. In Bulgaria, ad esempio, il grande distributore all’ingrosso Metro Cash & Carry ha pubblicato l’avviso specificando che si tratta del prodotto ‘METICE CHEF PICANTEN SLICE’, venduto in confezioni da 1 kg.

Il richiamo, si precisa nella nota bulgara, “è dovuto alla potenziale presenza di Listeria monocytogenes al di fuori dei requisiti legali per questo prodotto. Metro attribuisce sempre grande importanza alla salute e alla sicurezza dei suoi clienti e, sebbene non disponiamo ancora dei risultati dei test di laboratorio per il contenuto in questione, decidiamo di prendere immediatamente questa misura precauzionale. Pertanto, ti invitiamo gentilmente, nel caso in cui tu abbia acquistato il prodotto, a non consumarlo e, se possibile, a restituirlo in un comodo negozio METRO per te. Se stai rivendendo il prodotto, ti preghiamo di informare anche i tuoi partner / clienti. Rimborseremo l’importo che hai pagato per intero per la quantità acquistata, contatta uno dei nostri negozi entro il 31.10.2019″.

Seguono aggiornamenti.