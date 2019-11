Allarme listeria: richiamato prodotto italiano a base di carne dagli scaffali [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto “Girello bovino in salsa tonnata“, marchio Gusto Qui. Il lotto incriminato è il n° 19145058, prodotto da Rivalta Food Spa, con data di scadenza 24/11/2019. Il prodotto è venduto in confezioni da circa 200 grammi. In base a quanto si legge nei motivi del richiamo, sono risultate “analisi non conformi per presunta presenza di Listeria Monocytegens emerse da analisi interne di routine pianificate in auto controllo”.

“Si invitano i consumatori che abbiano acquistato e siano in possesso del lotto oggetto di richiamo, a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato“. Per eventuali informazioni è possibile contattare il n. 01318720781 – 01318720786. Mail coge.rivaltafood@pec.it.