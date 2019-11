Allerta Escherichia Coli nelle cozze: il richiamo del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI]

Cozze a rischio Escherichia coli: il richiamo è operato dal Ministero della Salute e riguarda in particolare la specialità “Muscolo Spezzino” per la presenta del batterio.

Il prodotto interessato è venduto in sacchetti di rete da circa 10 kg e confezioni commerciali da 15 kg, con il numero di lotto 04-11-19 FL. Le cozze richiamate sono trattate dalla COOP. MITILICOLTORI ASSOCIATI ARL in provincia di La Spezia, nello stabilimento di via S. Teresa n 21 a Lerici.

La specialità delle cozze “Muscoli spezzini” è allevata nel Golfo della Spezia, nel tratto di mare compreso tra il parco delle Cinque Terre e il parco del Magra, nel mare di Lerici.