Allerta Meteo Alto Adige, nuove nevicate in arrivo: venerdì anche a 600 metri

A tre settimane dall’apertura del tradizionali mercatini di Natale e a un mese da quella della stagione sciistica, in Alto Adige l’inverno sembra essere già arrivato. La neve in queste ore sta cadendo mediamente oltre i 1.600 metri.

La Protezione civile altoatesina ha comunicato che da domani sera fino a sabato mattina sarà in vigore lo stato di allerta ‘Alfa’ di moderata criticità idrogeologica per nevicate a quote medie e precipitazioni diffuse e abbondanti. Venerdì il limite delle nevicate scenderà da 1.400 a mille metri con possibili fiocchi bianchi anche a 600 metri.

Alle quote piu’ alte sono attesi tra i 20 e i 60 centimetri di neve. Netto il calo delle temperature: 8 gradi a Bolzano, 6 a Bressanone, 3 a Vipiteno e -10 ai 3.328 metri di Cima Beltovo, sopra l’abitato di Solda.