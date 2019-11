Allerta Meteo Basilicata: criticità rossa sulla zona Ionica

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutto il territorio lucano con allerta rossa sui settori ionici della provincia di Matera e arancione su tutto il resto della regione con previsione di forti venti e precipitazioni in aumento.

Il Dipartimento, inoltre, ha reso noto che la Sala Operativa Regionale è stata convocata a partire dalle ore 20 di oggi in modalità h24. Fioccano le ordinanze di chiusura delle scuole: decisione già adottata dai sindaci dei Comuni della fascia ionica e dal primo cittadino di Matera, Raffaello De Ruggieri.

Il provvedimento è motivato proprio dall’allerta meteo. Nel caso di Matera, spiega una nota, la decisione ”è stata presa in seguito all’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico per temporali, che il Dipartimento regionale della Protezione civile ha fissato al livello rosso in molte zone della provincia di Matera e al livello arancione nella città capoluogo e considerato che si potrebbero verificare situazioni di pericolo per la viabilità da e per Matera, con disagi per gli studenti pendolari”.