Allerta Meteo Basilicata: niente scuole chiuse domani a Matera

A Matera – dove oggi si è abbattuto un nubifragio che ha trasformato i rioni Sassi i torrenti in pieno – domani le scuole riapriranno: lo ha annunciato il sindaco, Raffaello De Ruggieri. Nella nota diffusa dall’ufficio stampa è evidenziato che “il Dipartimento regionale della protezione civile ha diffuso un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali valido per la giornata di domani” e che “il grado di allerta sul territorio cittadino è fissato al livello giallo”.

Oggi i tecnici comunali “hanno effettuato sopralluoghi negli edifici scolastici della città. Non sono state registrate situazioni di particolare criticità. Per questi motivi – ha detto il sindaco – le scuole cittadine saranno aperte e l’attività didattica riprenderà regolarmente”.

Le squadre di operai “sono al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi danneggiati dal violento nubifragio che si e’ abbattuto sulla città nella mattinata di oggi. Via Bruno Buozzi, dove la pavimentazione in basolato e’ stata divelta dall’acqua, restera’ chiusa al transito dei veicoli fino alle ore 23.59 del 14 novembre. Gli operai stanno provvedendo a rimuovere gli alberi caduti in alcune zone della citta’ e al taglio dei rami pericolanti. La situazione – ha concluso il sindaco – continua ad essere costantemente monitorata dagli uffici comunali”.

Sono molti i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani:

