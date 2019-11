Allerta Meteo Calabria, allarme ROSSO per Martedì 12 Novembre: situazione drammatica

Allerta Meteo – Situazione drammatica in Calabria per l’Allerta Meteo: il Ciclone Mediterraneo si sta avvicinando e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allertamento ufficiale, a partire dalle 13.30 di oggi e fino alla mezzanotte di domani Martedì 12 Novembre, che prevede l’allarme rosso su tutta la fascia jonica Regionale e anche nel reggino tirrenico. Infatti il maltempo che colpirà la Calabria tra stasera e domani sarà molto violento. Con ogni probabilità le scuole rimarranno chiuse in tutti i comuni interessati dall’allerta rossa, compreso Reggio Calabria. Oggi le scuole sono già rimaste chiuse a Catanzaro, Crotone e molti altri comuni jonici, ma il “clou” del maltempo inizierà dopo le 17:00 di oggi pomeriggio e si concluderà soltanto a metà settimana.