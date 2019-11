Allerta Meteo, allarme ROSSO su tutta la Calabria: sarà una Domenica terribile – DETTAGLI

Allerta Meteo – Il maltempo che domani colpirà la Calabria sarà pesantissimo. Violenti temporali imperverseranno senza sosta dall’alba a tarda sera, prolungandosi anche nella giornata di Lunedì 25 Novembre, su tutto il territorio Regionale. La protezione civile ha infatti lanciato l’allarme rosso, il più alto. Oltre ai violenti temporali, che scaricheranno al suolo quantitativi pluviometrici importanti (oltre 250mm di pioggia nelle zone interne di Aspromonte, Serre, Sila e Pollino, ma anche picchi di 150mm a valle), avremo forti venti di scirocco che provocheranno intense mareggiate su tutto il mar Jonio, e soprattutto nel crotonese e nel cosentino dove avremo onde alte oltre 10 metri e inondazioni sui litorali. Alto il rischio di tornado, dopo il caldo anomalo di oggi con picchi di +20°C su tutto il territorio Regionale. Massima attenzione e cautela: durante i temporali è sconsigliato mettersi in viaggio e sostare nei pressi di torrenti e corsi d’acqua, che potrebbero esondare. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: