Allerta Meteo Campania: anche domani, mercoledì 13 Novembre, scuole chiuse a Napoli

Il Comitato Operativo Comunale di Napoli ha deciso la chiusura di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei Parchi e dei Cimiteri anche per la giornata di domani mercoledì 13 novembre. L’Ordinanza, si legge in una del Comune di Napoli, che a breve verrà firmata dal Sindaco, consentirà ai Dirigenti scolastici o ai loro delegati l’ingresso nelle scuole, per la ricognizione degli eventuali danni.

Sono molti altri i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani:

