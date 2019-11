Allerta Meteo Campania: domani parchi pubblici chiusi a Pozzuoli

L’amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) ha deciso di chiudere per la giornata di domani, domenica, i parchi pubblici per l’avviso di allerta meteo di colore ‘arancione‘ diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania. Si temono “criticità idrogeologiche diffuse e le conseguenze delle raffiche di vento“. Inoltre viene raccomandato ai cittadini l’osservanza delle misure di auto protezione previste in questi casi e in particolare: prudenza negli spostamenti solo se necessari; evitare l’uso di motocicli e di motoveicoli e autoveicoli furgonati e telonati; assicurare gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone; evitare, a piedi o su veicoli, di sostare sotto alberi, pali, segnaletica, impalcature; evitare l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali e soprattutto segnalare situazioni di criticità o fenomeni di dilavamento e/o franosi ai numeri di emergenza 112 113 115. Il Centro Operativo Comunale e la centrale della Polizia municipale sono in allerta per il monitoraggio delle situazioni meteo ed è attivo il presidio costante del territorio e dei punti più vulnerabili al rischio idraulico ed idrogeologico.