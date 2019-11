Allerta Meteo Campania: domani martedì 5 novembre scuole chiuse a Napoli, Pozzuoli, Avellino e Castellammare di Stabia [ELENCO]

Scuole chiuse a Napoli domani martedì 5 novembre a causa dell‘allerta meteo arancione prevista per la Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione a partire dalle 12:00 di domani, martedi’ 5 novembre 2019, con temporali e vento anche di forte intensità.

Molti altri i comuni che stanno optando per la chiusura delle scuole preventiva, come Pozzuoli: “In virtù dell’avviso diffuso oggi, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia – si legge in una nota dell’Ente – ha firmato un’ordinanza con la quale dispone, in via cautelare, per la sola giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado”. Il provvedimento si impone per “tutelare la pubblica e privata incolumità”. Contemporaneamente, per la giornata di domani resteranno chiusi anche i parchi verdi della città.

Domani scuole chiuse a Avellino

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per la giornata di domani con livello di criticità arancione ad Avellino. Una situazione delicata che sta portando il Comune a predisporre l’ordinanza di chiusura delle scuole sul territorio cittadino per la giornata di domani.

Scuole chiuse due giorni a Castellammare di Stabia

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, avvisa i concittadini di avere emanato un’ordinanza con cui domani e dopodomani “a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, compresi gli asili nido, resteranno chiuse”. Cimmino spiega che la decisione e’ stata assunta “a scopo precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumita’ e per prevenire le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti, dal momento che dal bollettino previsionale della Regione Campania emerge un rischio idrogeologico diffuso per i prossimi giorni, con forti raffiche e precipitazioni di forte intensita’ a carattere di rovescio e temporale”. Alla popolazione il sindaco chiede “di limitare la mobilita’ ai soli spostamenti strettamente necessari”.

Scuole chiuse domani nei comuni flegrei

I sindaci dei quattro comuni flegrei (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto) hanno disposto con apposite ordinanze la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La decisione è scaturita in seguito all’avviso emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania di allerta meteo di colore arancione a partire dalle ore 12 di domani. Previsti temporali e vento anche di forte intensita’, una previsione che ha indotto i sindaci, in via cautelare, a sospendere le lezioni nelle scuole. “Il provvedimento si impone – hanno detto i sindaci – per tutelare la pubblica e privata incolumita'”. Contemporaneamente, per la giornata di domani, a Pozzuoli, resteranno chiusi al pubblico anche i parchi di Villa Avellino e dell’Oasi di Montenuovo e tutte le aree verdi della citta’.