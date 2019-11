Ancora allerta meteo in Campania: anche domani il maltempo imperverserà su buona parte della regione

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata intensità”. Nel bollettino sono indicate anche “possibili raffiche di vento nei temporali”. Il rischio idrogeologico e in particolare il possibile fenomeno di frane superficiali, è evidenziato nell’avviso, potrebbe essere acuito in bacini e territori particolarmente fragili a causa degli effetti delle precipitazioni dei giorni scorsi e in particolare della saturazione dei suoli. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di “porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine alle precipitazioni piovose che in relazione alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.