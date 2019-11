La protezione civile regionale della Campania ha prorogato fino alle 6 di domani, giovedì 7 novembre, l’allerta di livello arancione per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di forte intensità. Fenomeni in attenuazione in nottata. Locali raffiche nei temporali“. Nella giornata di domani a Napoli le scuole, i parchi e i cimiteri cittadini saranno regolarmente aperti.