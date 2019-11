Scuole chiuse anche a Salerno per l’allerta meteo. Il sindaco di Salerno ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale per la giornata di domani, 6 novembre. Questo a seguito dell’ultimo bollettino meteo diramato dalla sede regionale della protezione civile. Sono in molti i comuni in Campania che hanno optato per la chiusura delle scuole, di seguito l’elenco: