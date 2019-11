Allerta Meteo, il ciclone si sposta sempre più a Sud nel Tirreno: altre 36 ore di forte maltempo, allarme anche per Lunedì

Allerta Meteo – Il Ciclone che sta duramente colpendo l’Italia in queste ore, si è approfondito fino a 998hPa e si trova nel cuore del mar Tirreno. I fenomeni di maltempo più intenso sono al momento concentrati sulla Calabria jonica centro/settentrionale, dove sono in atto violenti temporali che si stanno per abbattere sul Golfo di Taranto, estendendosi a Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio/sera di oggi, il ciclone continuerà a muoversi lentamente verso Sud/Est e provocherà forti piogge su tutta l’Italia Adriatica, e in modo particolare sull’Appennino nelle Marche, in Abruzzo e in Molise, su tutta la Puglia, in Basilicata e nella Calabria settentrionale.

Intanto lo scirocco ha rimescolato le masse d’aria, tanto che in questo momento le città più calde d’Italia sono Firenze con +19°C e Ferrara con +18°C.

Ma attenzione al fronte freddo del ciclone, che nel pomeriggio/sera di oggi inizierà a portare un forte vento di maestrale sulla Sardegna e domani si estenderà anche alla Sicilia, con raffiche molto forti sul Canale di Sicilia. Intanto oggi lo Jonio è in burrasca e in serata lo scirocco provocherà forti mareggiate su tutto l’Adriatico, fino a Venezia. Il Salento e il Gargano saranno le località più colpite da una mareggiata veloce ma molto violenta.

Con il movimento del ciclone verso Sud, avremo un nuovo nucleo di piogge e temporali che già stasera colpirà la Sicilia occidentale, tra Palermo e Trapani, e domani, Lunedì 25 Novembre, si concentrerà nel basso Tirreno. Sarà una giornata di forti piogge e temporali in Calabria e Sicilia, ma anche nell’alto Jonio e nel Golfo di Taranto con nubifragi su Puglia, Basilicata e Calabria nord/orientale. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Al Nord, invece, avremo finalmente un deciso miglioramento ma proprio domani molti fiumi toccheranno i picchi di piena più alti, rischiando di esondare. Per questo motivo molti Sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole.

