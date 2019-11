Allerta Meteo, violento CICLONE in atto sull’Italia: maltempo estremo da Nord a Sud, alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì

Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono decisamente elevate nonostante la pioggia, che cade con ben +9°C a Torino e +15°C a Genova: sta nevicando solo ad alta quota sulle Alpi, e i fiumi sono in piena anche per lo scioglimento della neve alle quote medie. Molte situazioni di criticità tra le due Regioni.

Intanto lo scirocco sta facendo impennare verso l’alto le temperature in tutt’Italia: fa molto caldo con gli attuali +22°C a Palermo, +21°C a Battipaglia e Mondragone, +20°C a Napoli, Bari, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Caserta, Lecce, Siracusa, Trapani, Agrigento, Brindisi, Barletta, Monopoli e Torre del Greco, +19°C a Roma, Latina, Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Chieti, +18°C a Grosseto, Cagliari, Cosenza, Termoli e Jesi, +17°C a Trieste, Pisa, La Spezia, Pescara e Ancona, +16°C a Firenze, Viterbo e Frosinone.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, come possiamo osservare nelle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Il ciclone si trova ancora nel Mediterraneo occidentale, ma entro domani sera arriverà sul mar Jonio attraversando per intero tutta l’Italia. Nel pomeriggio/sera di oggi i fenomeni più estremi continuerannoa colpire il Nord/Ovest, tra Piemonte e Liguria, dove cadranno altri 200mm di pioggia tra Genova e Savona e altri 150mm di pioggia su gran parte del Piemonte. Tutti i fiumi andranno in piena, molti rischiando l’esondazione, fino alla giornata di domani quando continuerà a diluviare per tutta la mattinata.

I primi temporali colpiranno stasera anche il Sud e le Regioni tirreniche.

Confermato il forte maltempo di domani, Domenica 24 Novembre, al Sud: piogge torrenziali e violenti temporali risaliranno dalla Sicilia verso il basso Adriatico colpendo tutto il meridione. La Regione più colpita sarà la Calabria, dove avremo oltre 200mm di pioggia in molte località. Lo Jonio andrà in burrasca con onde alte oltre 10 metri e violente mareggiate sul crotonese e sul Golfo di Taranto. La situazione è di massima allerta: la protezione civile ha infatti lanciato l’allerta rossa anche per tutta la Calabria. E il maltempo proseguirà pure dopodomani, Lunedì 25 Novembre, con ulteriori forti piogge su gran parte del Sud e soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia.

Alto il rischio di alluvioni e tornado. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: