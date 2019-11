Allerta Meteo, ecco i nuovi bollettini della protezione civile: tutti i dettagli per Mercoledì 13 e Giovedì 14 Novembre

Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico Nazionale della Protezione Civile ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero dei bollettini meteorologici per le prossime ore e i prossimi giorni, facendo il quadro della situazione. Il Ciclone Mediterraneo che sta colpendo l’Italia risalendo il mar Tirreno continua a destare preoccupazioni per le prossime ore, tuttavia il livello di allerta è diminuito ad “Arancione” per la giornata di domani, Mercoledì 13 Novembre, nella sola Basilicata Jonica, ed è stato declassato a giallo in tutto il resto del Sud:

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per oggi, Martedì 12 Novembre – Fenomeni significativi o avversi

Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria meridionale e centrale ionica, coste di Campania settentrionale e Lazio meridionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Sardegna settentrionale, resto di Campania e Lazio, coste di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia sudorientale e Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sui settori alpini del Friuli Venezia Giulia; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud, su Lombardia nord-orientale e Liguria di Levante, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: in generale calo verso i 1000 m su tutti i settori alpini orientali, in ulteriore calo nella serata/nottata fino ai 600-800 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in aumento sensibile sul Nord-Ovest.

Venti: di burrasca sud-orientali sulle regioni meridionali e localmente sui versanti adriatici di Marche, Abruzzo, Molise e su coste del Lazio centro-meridionale, con rinforzi di burrasca forte su Campania e Sicilia e sui settori ionici di Basilicata, Calabria e Puglia; da burrasca a burrasca forte sulla Liguria centro-occidentale; di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca forte specie sui settori occidentali e meridionali dell’isola; localmente forti nord-orientali sulla Toscana; forti nord-orientali sui settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con raffiche di burrasca dal pomeriggio-sera, specie sul Triestino.

Mari: da agitati a molto agitati tutti i bacini centro-meridionali, localmente grossi il Mare ed il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato l’Adriatico settentrionale.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per domani, Mercoledì 13 Novembre – Fenomeni significativi o avversi

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e settori tirrenici di Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Triveneto, su Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, resto delle regioni centrali peninsulari, resto del Meridione e, dal pomeriggio, sulla Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 600-800 m sui settori alpini della Lombardia orientale e del Triveneto, con apporti al suolo moderati, localmente abbondanti sul Friuli Venezia Giulia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione, nei valori minimi sulle regioni di Nord-Ovest e sui settori ionici, nei valori serali sul Nord-Est.

Venti: forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, sui settori tirrenici del meridione peninsulare e localmente sui settori costieri del Lazio e dai quadranti meridionali sui settori ionici peninsulari e sulla uglia, tendenti a generale attenuazione; localmente forti settentrionali sui settori alpini centro-occidentali ed occidentali sui settori costieri dell’Adriatico settentrionale.

Mari: al mattino, molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio settentrionale; da molto mossi ad agitati tutti i bacini centro-meridionali e localmente molto mossi i restanti mari, con moto ondoso in generale e graduale attenuazione.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per dopodomani, Giovedì 14 Novembre – Fenomeni significativi o avversi

Precipitazioni: dal pomeriggio diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con nevicate fino a quote medie, su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, con quantitativi cumulati moderati; dal pomeriggio sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna occidentale, Toscana e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,Campania, Puglia settentrionale, Sicilia meridionale ed occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su basso Lazio e Campania settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione le minime al Nord e localmente al Meridione.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali su Sardegna e Sicilia, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio ed in estensione a Liguria e coste tirreniche centrali.

Mari: molto mosso, tendente ad agitato il Mar di Sardegna; molto mossi i bacini meridionali e dalla sera il Tirreno ed il Mar Ligure.

