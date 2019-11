Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità arancione ma situazione in miglioramento

Cala l’allerta meteo in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po. Ancora rossa per oggi, sabato, sui tratti di valle, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domenica primo dicembre l’allerta viene declassata ad ‘arancione’, con criticità idraulica nella pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese che quindi passa da ‘seria’ a ‘moderata’.

In quest’area la piena del fiume e’ attesa con livelli superiori alla soglia ‘2’. L’allerta è in vigore anche per il rigurgito nell’ultima sezione del fiume Panaro (Bondeno). Per la giornata di domenica e’ atteso anche l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica con piogge sulle aree occidentali della regione che si andranno a intensificare dal pomeriggio-sera. Venti forti sul crinale appenninico centro-occidentale con raffiche fino a 74 chilometri orari. Neve in quota intorno a 1800-2000 metri.