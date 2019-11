Allerta Meteo Emilia Romagna: allarme rossa su pianura e costa ferrarese

Allerta rossa – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per criticità idraulica, ossia per i fiumi sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese. Ad emetterla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno segnato anche una allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica sul resto della regione, esclusa, la Romagna in cui l’allerta è gialla e per criticità costiera sulla riviera romagnola e ferrarese.

Nella giornata di domani, viene spiegato nell’allerta, precipitazioni diffuse, iniziate nel pomeriggio di oggi “continueranno ad interessare la nostra regione, assumendo un carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali. I quantitativi di precipitazioni più rilevanti stimati in 24 ore, tra le 12 di oggi e le 12 di domani sono compresi tra i 50 e i 60 millimetri sulle alture del Parmense e del Piacentino, e tra i 20 e 35 millimetri sempre nel Piacentino e nel Parmense Nel Modenese, nel Reggiano, nel Bolognese e nel Ravennate.”