Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione per le piene dei fiumi

“Per la giornata di venerdì 22 novembre sono previste deboli precipitazioni sul settore appenninico con isolati piovaschi sulla pianura emiliana. Dalle ore serali è prevista una intensificazione delle precipitazioni sull’appennino occidentale con fenomeni localmente anche a carattere di rovescio. Rinforzo della ventilazione da sud-est sulla costa seppur con valori sotto soglia. Permangono condizioni di locale criticità moderata sui tratti arginati terminali di Secchia e Panaro per il lento deflusso delle piene, causato dalla contemporanea piena del fiume Po. Nella zona di allertamento D permangono condizioni di criticità moderata per il lento deflusso della piena del fiume Reno a valle di Opera Reno e per impossibilità di scarico delle acque del Cavo Napoleonico nel fiume Po. I livelli idrometrici del fiume Po sono previsti superiori alla soglia 1 nel tratto relativo alle zone di allertamento F e D tra Borgoforte e Polesella e superiori alla soglia 2 nel tratto terminale della zona di allertamento D. La criticità idrogeologica è riferita alla residua possibilità di attivazione di fenomeni franosi“: la protezione civile regionale dell’Emilia–Romagna ha diffuso l’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane” valida “dalle 00:00 del 22 novembre 2019 fino alle 00:00 del 23 novembre 2019“.

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di BO, FE, RA, allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO e per frane per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA”.