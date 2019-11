Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione sui rilievi di Piacenza e Parma

“Durante la giornate di domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre flussi sud-occidentali determineranno precipitazioni intense sul settore centro-occidentale, anche a carattere temporalesco in Appenino. I fenomeni tenderanno a spostarsi verso est nel corso di domenica 3 con esaurimento nella notte tra domenica 3 e lunedì 4. Sono inoltre previsti venti forti sulle aree di crinale con vento medio stimato tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno 80/90 Km/h. Si segnala inoltre che sulle aree collinari limitrofe nella prima parte della giornata di lunedì 4, pur in presenza di vento medio inferiore ai valori di soglia per l’allertamento, saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. Dal punto di vista idraulico, sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici con superamento della soglia 2 nel tratto montano, in particolare nel bacino del fiume Taro. Nel tratto di valle è prevista un’attenuazione dei livelli con superamento della soglia 1“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso l’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, vento” valida “dalle 12:00 del 03 novembre 2019 fino alle 00:00 del 05 novembre 2019“.

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR; Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori per le province di PR, RE, MO; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.