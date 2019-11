Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione per vento sugli Appennini

“Nella giornata di mercoledì 13 persistono condizioni di alta marea sull’intera fascia costiera regionale. Nella giornata di giovedì 14 novembre un intenso flusso di correnti sud occidentali interesserà la regione apportando precipitazioni convettive intense ad iniziare dalla tarda serata sulla fascia appenninica del settore centro-occidentale. Le precipitazioni sono previste persistenti e assumeranno carattere di rovescio o temporale. Ad iniziare dalla tarda serata è prevista anche un’intensificazione del vento da sud-ovest sui settori appenninici con intensità intorno ai 62/74 km/h e intensità temporaneamente superiore sui crinali centro-occidentali“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, mareggiate” valida “dalle 12:00 del 13 novembre 2019 fino alle 00:00 del 15 novembre 2019“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN“.