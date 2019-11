Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice giallo per pioggia e vento

“Per la giornata di domenica 3 novembre si prevedono precipitazioni intense sui rilievi, anche a carattere di temporale organizzato, in particolare nella prima parte della giornata sui rilievi centro-occidentali e pianura Piacentino-Parmense. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a spostarsi verso i rilievi orientali ed ad attenuarsi. E’ prevista anche una

ventilazione sostenuta da sud-ovest sui crinali appenninici con valori attorno ai 62/74 Km/h e temporanee raffiche di intensità superiore; ventilazione prevista in attenuazione dal pomeriggio. La criticità idrogeologica si riferisce al solo reticolo dei corsi minori“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso l’allerta meteo per “piene dei corsi minori, temporali, vento” valida “dalle 00:00 del 03 novembre 2019 fino alle 00:00 del 04 novembre 2019“.

“Allerta gialla per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN”.