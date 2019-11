Allerta Meteo Emilia Romagna: neve e forte vento in Appennino, allarme per i fiumi in piena

Scatta di nuovo l’allerta maltempo in Emilia-Romagna per l’intera giornata di domani, venerdì 15 novembre. Previste infatti piogge e temporali, che porteranno rischi legati alla piena dei fiumi e a possibili frane, da Piacenza a Rimini. La Protezione civile regionale ha diramato infatti un’allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulla fascia dei rilievi di tutta l’Emilia-Romagna. In montagna poi si aggiungeranno anche neve e vento forte, mentre in Riviera è atteso il mare molto mosso. “Nella giornata di domani- si legge nel bollettino- il rapido transito da ovest verso est di un impulso perturbato determinerà precipitazioni moderate sul territorio regionale“, che a livello locale potranno essere “intense anche a carattere di rovescio”, in particolare sul settore appenninico, con valori medi tra i 30 e i 50 millimetri di pioggia, “assumendo carattere nevoso a quote generalmente attorno a 1.400-1.500 metri e temporaneamente a quote inferiori sull’appennino occidentale“. Nelle prime ore sono anche “previsti venti forti meridionali compresi tra 62 e 74 chilometri orari, con raffiche superiori sulle aree di crinale, in progressiva attenuazione da ovest verso est nel corso della giornata“. In Riviera, invece, “mare molto mosso al largo e temporaneamente molto mosso anche sotto costa con associata ventilazione sostenuta sul settore costiero anche se con valori sotto soglia. Persistono nel corso della mattinata condizioni di alta marea su tutta la fascia costiera“.