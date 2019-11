Allerta Meteo Emilia-Romagna: nuove piogge, criticità arancione per le piene dei fiumi

“Per la giornata di giovedì 21 novembre si segnalano deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali.

Si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione:

– nella zona F ai tratti vallivi del fiume Panaro e in particolare del fiume Secchia per il transito della piena.

– nella zona D al transito della piena del fiume Reno nel tratto compreso tra le sezioni di Opera Reno e Bastia. Permane un livello di particolare attenzione relativamente al cavo Napoleonico per impossibilità di scarico delle acque nel fiume Po.

Le criticità sopra riportate sono dovute anche al contestuale passaggio della piena del fiume Po con livelli idrometrici previsti superiori alla soglia 1 nel tratto relativo alle zone F e D fino a Polesella e superiore alla soglia 2 nel tratto terminale “: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 21 novembre 2019 fino alle 00:00 del 22 novembre 2019“.

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO BO, FE, RA, allerta GIALLA per piene dei fiumi e frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA“.