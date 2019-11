Allerta Meteo Emilia-Romagna: prorogato l’allarme “rosso” per la piena del Po

“Nella giornata di mercoledì 27 novembre l’ingresso sul territorio regionale di correnti temperate e umide provenienti da sud-ovest porterà, sin dal mattino, precipitazioni sull’appenino centro-occidentale, in estensione alle aree di pianura nel corso della giornata. Sul crinale occidentale le precipitazioni risulteranno a carattere di rovescio e più persistenti, con valori puntuali di 50-70 mm stimati per l’intero evento, mentre le medie areali cumulate saranno comprese tra 10 e 25 mm. In generale si prevede un’attenuazione dei fenomeni nella serata. La ventilazione da sud-ovest nella seconda parte della giornata risulterà forte sui settori appenninici centro-orientali con valori di intensità del vento compresi tra 62 e 74 km/h. La criticità idraulica nella zona H è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici superiori alla soglia 3 nella sezione di Casalmaggiore e superiore alla soglia 2 nella sezione di Piacenza. Per i restanti fiumi la criticità idraulica è GIALLA. La criticità idraulica nella zona F è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici previsti superiori alla soglia 3. Per i fiumi Secchia e Panaro la criticità è ARANCIONE per il transito delle piene con livelli idrometrici superiori alla soglia 2, che si manterranno stazionari o in lenta diminuzione per la concomitanza della piena del fiume Po. La criticità idraulica nella zona D è ROSSA per il transito della piena del fiume Po con livelli previsti superiori alla soglia 3. Per il fiume Reno si segnala un livello superiore alla soglia 1 nella sola sezione di Gandazzolo“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” valida “dalle 00:00 del 27 novembre 2019 fino alle 00:00 del 28 novembre 2019“.

Allerta “ROSSA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, FE, RA, BO; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, per vento per le province di BO, RA, FC, RN“.