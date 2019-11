Allerta Meteo Estofex, forte maltempo su Italia e Balcani: nubifragi e forte vento, rischio alluvioni lampo e tornado

Allerta Meteo – Dopo una breve pausa, il maltempo torna pesantemente a colpire l’Italia e i Balcani ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 2 per l’Italia per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado.

Livello 2 per Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado.

Un livello 1 circonda le aree sopra descritte per le stesse minacce ma con copertura minore.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 6 novembre.

Una depressione positivamente inclinata sull’Europa occidentale associata ad un’avvezione di masse d’aria fredda marittima determina lo sviluppo di un profondo ciclone centrato sul Canale della Manica. La propagazione verso sud di questa depressione sul Mediterraneo occidentale crea un forte flusso sudoccidentale sul Mediterraneo centrale, aumentando la minaccia di eventi di forte maltempo in Italia e sui Balcani occidentali. Nelle ultime previsioni, è presente una limitata instabilità ma la forte cinematica e le grandi quantità di umidità sul Mediterraneo potrebbero portare ad eventi di forte maltempo. Infine, una limitata attività convettiva è prevista nel Golfo di Biscaglia, sulla Francia sudoccidentale e sull’Egeo sudorientale ma la termodinamica non supporterà nessuna grave minaccia, eccetto un evento localizzato di grandine di piccole dimensioni/graupel.

Italia

La depressione in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale sta per fornire un sollevamento a grande scala alle masse d’aria instabili nel Mediterraneo centrale, anche se i lapse rate dei medi livelli non sembrano promettere di sviluppare alti livelli di CAPE, soprattutto sulla terraferma. Le tempeste dovrebbero iniziare a formarsi nella mattinata odierna a ovest dell’Italia e propagarsi verso est incorporate in un forte flusso sudoccidentale e con una debole attività dei fulmini, considerata la limitata portata verticale del CAPE, prevalentemente sotto i 500hPa. Una maggior minaccia di forti raffiche di vento è prevista lungo le coste occidentali dell’Italia. Inoltre, il sollevamento orografico determinerà piogge persistenti che potrebbero portare ad alluvioni lampo, anche se la maggior parte della pioggia accumulata sarà non convettiva. Inoltre, il forte flusso dei bassi livelli aumenta il wind shear a 0-1km e localmente si sovrappone ad un CAPE nell’ordine di alcune centinaia e ad un’alta Storm Relative Environmental Helicity, quindi non possono essere esclusi alcuni tornado.

La stessa analisi può essere ripetuta per i Balcani occidentali poiché sono previsti gli stessi “ingredienti ambientali” con un leggero scarto temporale.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che sta per colpire l’Italia e i Balcani. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

