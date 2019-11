Allerta Meteo Estofex, maltempo al Sud Italia con nubifragi e forte vento: rischio alluvioni lampo e trombe marine

Allerta Meteo – Dopo una brevissima tregua, il maltempo torna a farsi sentire sull’Italia ed Estofex ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Sud Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia principalmente per nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 2 per Albania e Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 20 novembre.

La maggior parte dell’Europa centrale e occidentale si trova sotto l’influenza di una depressione ad onda lunga e di conseguenza, nelle parti orientali del continente è presente una forte avvezione di aria calda con condizioni eccezionalmente calde. Sono presenti diverse depressioni ad onda breve, una delle quali creerà condizioni favorevoli per forte maltempo nel Mediterraneo. Un’altra depressione si avvicinerà dall’Atlantico, raggiungendo l’Irlanda entro la fine del periodo indicato. Qualche tempesta si sviluppa sul bordo anteriore di questa depressione, raggiungendo il Portogallo nelle prime ore di domani.

Sud Italia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia

L’asse della depressione sul Mediterraneo diventa negativamente inclinato, con una jet streak che si estende dalla Tunisia verso i Balcani. I massimi di vorticità dei livelli medio-basso forniranno sollevamento a grande scala alle masse d’aria molto umide sullo Ionio e i forti lapse rates dei medi livelli determineranno alti valori di CAPE. L’ambiente a sud-ovest di Albania e Grecia, caratterizzato da CAPE di 1000-1500J/Kg, deep layer shear di 15-25m/s e Storm Relative Environmental Helicity a 0-3km di oltre 150m²/s², sarà favorevole allo sviluppo di forti tempeste. È prevista qualche supercella in grado di produrre forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni, tornado e nubifragi. La grandine è prevista nella parte meridionale dell’area di livello 2, con l’ambiente meno favorevole in Albania (CAPE inferiore).

L’attività convettiva più intensa dovrebbe raggiungere Grecia e Albania nel tardo pomeriggio o nella sera di oggi, mentre al mattino, le tempeste colpiranno principalmente le aree al largo e le coste del Sud Italia. Nel Meridione, le alluvioni lampo saranno la minaccia principale, così come nel resto degli stati balcanici (contrassegnati da livello 1) durante le prime ore di mercoledì. I tornado sono previsti prevalentemente nell’area di livello 2, dove lo shear dei bassi livelli e l’elicità saranno massimi. Previste anche trombe marine al Sud Italia.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che colpirà le regioni meridionali. Prestare massima attenzione.