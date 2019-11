Allerta Meteo, pesante avviso di Estofex: la Tempesta Mediterranea flagella il Sud Italia con nubifragi, forti venti, grandine e tornado

Allerta Meteo – Il maltempo provocato dalla “Tempesta Mediterranea” sta flagellando il Sud Italia e oggi si estenderà anche alle regioni del Centro-Nord. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. Livello 2 per Sud Italia, Croazia meridionale, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania occidentale e parti della Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 13 novembre.

Una profonda depressione con asse sul Mediterraneo occidentale, associata ad una banda di vorticità potenziale in assottigliamento sull’Italia, sta destabilizzando gran parte del bacino mediterraneo. Oggi, martedì 12 novembre, una goccia fredda si formerà sulla Tunisia e sulla Libia, mentre la banda di vorticità potenziale raggiungerà una forma ad “uncino”, indicazione della formazione di una “Warm Seclusion” nella medio-bassa troposfera, ossia la fase matura del ciclo di vita del ciclone. Alcuni modelli mostrano una ciclogenesi esplosiva sul Sud Italia con un calo fino a 17hPa in 24 ore. Tuttavia, un vigoroso fronte freddo sta per attraversare il Sud Italia e i Balcani occidentali, determinando gli eventi di forte maltempo che discuteremo di seguito.

Nel Nord Europa, diverse depressioni ad onda breve portano masse d’aria eccezionalmente fredde e solo una debole instabilità è prevista vicino alle coste di Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna.

Sud Italia, Croazia meridionale, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania occidentale e Grecia

Un elevated mixed layer nel settore caldo di un ciclone nel Golfo della Sirte crea alti valori di CAPE sullo Ionio e in Grecia. Il fronte freddo si propagherà velocemente verso est in direzione di Grecia e Balcani, fornendo un forte sollevamento alle masse d’aria instabili. Si formeranno probabilmente diversi cluster di tempeste, che rappresenteranno una minaccia prima al Sud Italia nella mattinata odierna e poi nel pomeriggio alle coste occidentali dei Balcani. Localmente attesi oltre 100mm di pioggia cumulata in meno di 6 ore. Considerati gli alti valori di Storm Relative Environmental Helicity (SREH) e CAPE, alcune tempeste potrebbero diventare supercelle in grado di produrre tutti i tipi di eventi meteo avversi. Possibili anche tornado al Sud Italia al mattino e in seguito in Grecia. Sulle coste del Tirreno, la minaccia principale saranno le forti raffiche di vento.

Durante la sera/notte, la minaccia di forte maltempo si troverà prevalentemente sul Mar Egeo e a Creta, dove un CAPE di oltre 1500J/Kg si sovrapporrà ad un deep layer shear di 15-20m/s e ad una SREH di oltre 100m²/s² a 0-3km. Le supercelle potrebbero produrre grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, nubifragi e tornado. Soprattutto il persistente flusso meridionale potrebbe portare alluvioni lampo in molte aree. Previste anche alcune trombe marine nello Ionio nelle prime ore di mercoledì 13 novembre.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi continuerà a sferzare il Sud Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

