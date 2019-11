Allerta Meteo Firenze: codice rosso nell’Empolese fino a domani

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi 17 e domani 18 novembre codice rosso per rischio idraulico nel reticolo principale per l’area del Valdarno Inferiore (Empolese), codice arancio per rischio idraulico nel reticolo principale per tutte le aree ad esclusione dell’Alto Mugello (Romagna–Toscana), codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore per tutto il territorio metropolitano.

“Si consiglia di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.”