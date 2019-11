Allerta Meteo Firenze: domani l’Arno rischia il superamento del primo livello di guardia

I modelli idrometrici del fiume Arno a Firenze prevedono al momento “la possibilità del superamento del primo livello di criticità (3 metri agli Uffizi) nella mattinata di domani con un ulteriore possibile graduale aumento costantemente monitorato. Dal tardo pomeriggio i livelli dovrebbero scendere lentamente di conseguenza alla riduzione delle precipitazioni“. Così la sala operativa della protezione civile secondo quanto si spiega in una nota del Comune di Firenze. Come prevedono le procedure in caso di allerta arancione, in corso fino alla mezzanotte di domani, precisa la vicesindaca Cristina Giachi, assessora con delega alla protezione civile, “stiamo monitorando costantemente, insieme alla protezione civile, una situazione meteo al momento in evoluzione e monitoriamo lo stato di fiumi e torrenti”. Dalla sala operativa della protezione civile, si legge ancora nella nota del Comune, “fanno sapere che al momento per l’evento meteo in corso si prevede che interesserà l’intero territorio regionale con precipitazioni diffuse e continuative nella serata di oggi e nella giornata di domani. Le zone più interessate, in base alle previsioni, saranno la zona sud (Senese e Grossetano e la costa). Per quanto riguarda Firenze i cumulati di pioggia previsti saranno più modesti, tuttavia saranno possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti minori a seguito di temporali più intensi“.