Allerta Meteo, FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia: stavolta sarà maltempo invernale con temporali, freddo e tanta neve

Allerta Meteo – La pioggia che ha iniziato a cadere su Genova con appena +7°C evidenzia come sia ormai iniziato il nuovo peggioramento in atto sull’Italia, dopo la breve tregua delle ultime ore: sarà un’ondata di maltempo analoga alle precedenti perchè caratterizzata dallo scirocco, ma stavolta decisamente più fredda con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e freddo su tutte le Regioni. I fenomeni più estremi colpiranno ancora una volta il Nord, la Liguria nella sera/notte e poi domani, Martedì 19 Novembre, le aree alpine e prealpine con veri e propri nubifragi al Nord/Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Forti temporali avanzeranno da Ovest verso Est nel corso della giornata di domani provocando nubifragi su tutta l’Italia tirrenica, e anche al Sud dalla Sicilia al Salento. Soltanto le Regioni Adriatiche, tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centrale, rimarranno in ombra pluviometrica e non risentiranno dei fenomeni di maltempo più significativi.

Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo tutte le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR con i dettagli del maltempo fino a domani sera. Fortunatamente Mercoledì 20 Novembre avremo una relativa tregua con ampie schiarite su gran parte del Paese.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: