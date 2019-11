Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: freddo e bora in arrivo

Stato di allerta giallo per Maltempo domani e dopodomani su tutto il Fvg. Lo ha diramato la Protezione Civile per le giornata di martedì 12 e mercoledì 13 novembre per vento forte, piogge intense, neve, mareggiate e acqua alta sulla costa per una depressione che giungerà sull’Italia in serata.

Cosi’ in quota affluiranno correnti umide da Sud-Est, e sulle Alpi nella notte successiva arriverà aria più fredda. Verso sera vento di bora forte sulla costa, con mareggiate sul settore centro-occidentale. Tra martedi’ alle 18 e mercoledi’ alle 12 le precipitazioni saranno intense specie sui monti; la quota neve sara’ inizialmente oltre i 1500 m sulle Alpi e 2000 metri sulle Prealpi, mentre nella notte e al mattino scendera’ fino a 800-1000 metri circa sulle Alpi e 1300 metri circa sulle Prealpi. Mercoledì mattina probabile ancora acqua alta.

Dal punto di vista meteo-idrogeologico si prevede innalzamento dei corsi d’acqua con crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con possibili interruzioni della viabilità per problemi connessi al vento forte e alla neve. La fase acuta delle precipitazioni sarà dalle 18 di domani alle 9 di mercoledì. Giovedì si prevede un miglioramento della situazione con cielo variabile, maggiori schiarite sui monti, specie in quota, possibili foschie in pianura. Venerdi’ probabile nuovo peggioramento della situazione con piogge da abbondanti ad intense e nevicate sulla zona montana oltre 1200-1400 metri circa.