Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità arancione su costa e pianura

La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di color ‘arancione’ per criticita’ idraulica in Friuli Venezia Giulia, dalle 6 di domani alle 12 di sabato. Le zone più colpite dal Maltempo saranno la costa – dove potranno verificarsi mareggiate e acqua alta – e parte della pianura.

Allerta ‘gialla’ invece su tutto il territorio per criticita’ idrogeologica. Sulla regione domani affluiranno correnti da sud-est molto umide; nel pomeriggio-sera passera’ il fronte con rotazione dei venti da sud-est a sud-ovest. Sono previste piogge intense, molto intense soprattutto su Prealpi Carniche e in Carnia; su tutte le zone possibili anche temporali nel pomeriggio-sera. Attese nevicate in quota, oltre 1600-1800 metri su Alpi e a 1800-2000 metri su Prealpi, in serata fino a 1500 metri circa.

Soffiera’ Scirocco sostenuto sulla costa, specie nel pomeriggio, in rotazione a Libeccio in serata. A causa delle condizioni meteo – sottolinea la Protezione civile – si prevedono innalzamento dei corsi d’acqua, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilita’ dei pendii con interruzioni della viabilita’, problematiche connesse a vento forte e neve. Sulla costa è prevista acqua alta eccezionale in corrispondenza del picco di marea previsto per domani mattina.