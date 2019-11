Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: domani codice giallo, acqua alta venerdì 15 novembre

Nuova allerta gialla della Protezione civile Fvg per domani, 14 novembre, con marea sostenuta, mentre venerdì potrebbe arrivare un nuovo picco di acqua alta. Dopo la mareggiata che ha colpito le zone costiere del Friuli Venezia Giulia con quasi 180 centimetri nella serata di ieri e un nuovo picco nella mattinata di oggi, domani dalle 7 di mattina alle 12, rende noto la Protezione civile, ci sarà un ritorno di marea sostenuta sulla costa. Chiesto anche lo stato di emergenza da parte del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, per i danni diffusi alle abitazioni e agli esercizi commerciali in molte località, provocati dalla mareggiata che ha colpito la costa da Lignano (Udine) a Trieste. Anche questa mattina molte le chiamate registrate al servizio del NUE112 legate al maltempo. Per domani l’avviso della Protezione civile prevede l’arrivo temporaneamente in quota di masse d’aria più secche e stabili. Tuttavia la previsione di marea per la mattinata di giovedì rimane comunque sostenuta sulla costa.