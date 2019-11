Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: rischio idraulico, acqua alta a Grado e Trieste [FOTO e VIDEO]

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idraulico costiero da Muggia (Trieste), Trieste, Grado (Gorizia) e fino a Lignano Sabbiadoro (Udine) per l’acqua alta registrata nella notte che ha provocato ingenti danni ad abitazioni e centri commerciali in alcune località. Allerta arancione anche in pianura.

Alle 22 di ieri sera la marea ha fatto registrare il valore di 179 cm a Grado e di 176 cm a Trieste dove l’acqua alta ha invaso le rive cittadine ed è iniziata a calare solo dopo la mezzanotte. A Lignano si è insediato il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio del prossimo picco di marea previsto nella mattinata di oggi.

Allerta gialla sul resto del Friuli Venezia Giulia per vento forte, piogge e mareggiate.

Le scuole di ogni ordine e grado di Aquileia (Udine), Grado (Gorizia) e Duino (Trieste) rimarranno chiuse nella giornata di oggi. I sindaci delle due località hanno emesso nella notte un’ordinanza di chiusura delle scuole a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno provocato allagamenti, alta marea ed esondazioni nelle località rivierasche nel corso della nottata.

A Lignano Sabbiadoro sono tracimate delle acque lagunari in zona Porticciolo dei residenti. Le acque hanno invaso la carreggiata delle vie attigue e, poco prima delle 22, la protezione civile locale ha invitato i residenti a restare nelle proprie case. Nella località balneare si sono registrati black-out elettrici in zona Darsena e in altre parti del territorio comunale.