Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: scuole chiuse a Pordenone domani martedì 19 Novembre

Domani le scuole di Pordenone di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi, rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ciriani. “Lo ha deciso in via prudenziale il Centro operativo comunale alla luce dei dati ufficiali a disposizione – ha spiegato il sindaco – domani sono attese piogge intense sulla città ed è possibile che il fiume Noncello salga sulla strada rivierasca, mettendo seriamente in difficolta’ la circolazione. Da qui la decisione di dare una giornata di respiro alla città e alla viabilità, confidando nel meteo che prevede, per mercoledi’ e giovedi’, l’assenza di piogge”.