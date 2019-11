Allerta Meteo Grosseto, l’allarme del sindaco: “Allontanatevi dalla zona rossa”

“Allontanarsi dalla zona rossa! Per chi è nella zona gialla, non stazionare ai seminterrati e ai piani terra ma salire ai piani più alti“: è l’appello del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Per chi è nella zona azzurra, evitare i seminterrati. Nell’ordinanza 124 sono indicati i comportamenti da tenere. Per richieste di emergenza e aiuto alla popolazione sono attivi i seguenti numeri: 0564490738 e 0564493544. Sospesi gli eventi sportivi odierni e chiusi i centri commerciali Maremà e Palme. Domani lunedì 18 novembre 2019, allerta innalzata a livello rosso: chiuse scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, parchi pubblici e sopraccitati centri commerciali.“