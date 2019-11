Allerta Meteo, il Ciclone arriva sul Tirreno e porta il maltempo anche al Sud: allarme anche per Lunedì

Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo si sta estendendo, nella notte, anche al Centro/Sud mentre continua a diluviare al Nord/Ovest dove Piemonte e Liguria sono in piena emergenza con centinaia di evacuati e isolati. Gli ultimi aggiornamenti per le prossime ore sono molto gravi per tutta l’Italia: il ciclone, che attualmente è profondo 997hPa e si trova nei pressi della Corsica, si muoverà molto lentamente verso Sud/Est e soltanto Lunedì 25 riuscirà a scavalcare l’Italia meridionale per portarsi sullo Jonio, da dove poi si muoverà verso la Grecia. Il maltempo, quindi, si prolungherà ulteriormente con fenomeni estremi che al Sud continueranno anche Lunedì.

