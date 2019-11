Allerta Meteo, il Sindaco di Policoro ordina l’evacuazione urgente: la situazione LIVE

Il Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha ordinato – con apposita ordinanza (n. 5678 dell’11.11.2019) l’evacuazione entro le ore 22:00 di stasera della zona a rischio esondazione (zona D7) per l’allerta meteo: nelle prossime ore, infatti, il maltempo sarà molto pesante. L’allerta riguarda la zona agricola “case sparse” e l’area delimitata tra via Fiume, via Piave, via Trieste fino a via Oberdan compresa, perun totale di circa 150 residenti e/o domiciliati.

I cittadini sono invitati a recarsi presso familiari o amici. Qualora non avessero questa possibilità, dovranno andare al PalaErcole di Policoro, in via Salvo d’Acquisto n. 20, in prossimità del Municipio, che sarà allestita per l’emergenza.

Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: