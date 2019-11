Maltempo, il Ciclone sprofonda a 986hPa nel mar Tirreno: sta diventando un Uragano Mediterraneo, sarà una serata terribile

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere una serata di maltempo terribile: il Ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno è sprofondato a 986hPa di bassa pressione e sta evolvendo a “Medicane”, cioè “Uragano Mediterraneo”, un vero e proprio ciclone tropicale. Lo scenario è esplosivo, e le immagini satellitari impressionanti.

In serata il vento raggiungerà le velocità più elevate, con raffiche di maestrale ad oltre 140km/h in Sardegna e nella Sicilia occidentale, in modo particolare sulle isole Egadi, ma anche di 130km/h in Campania, su Capri, Ischia e nella Penisola Sorrentina. Lo scirocco, invece, continuerà a soffiare impetuoso sullo Stretto di Messina e nella Calabria Jonica, con raffiche superiori ai 110km/h.

Ulteriori violenti temporali colpiranno la Sicilia meridionale, lo Stretto di Messina, l’Aspromonte, la Sila, Taranto, le Murge, il Lazio, la Toscana e poi nella notte tutto il Nord, con abbondanti nevicate al Nord/est. Nella notte il maltempo proseguirà anche al Sud, in modo intenso su gran parte della Sicilia (specie occidentale e meridionale), della Calabria (soprattutto jonica fino all’alba, poi domattina in quella tirrenica settentrionale) e in Campania, dove continuerà a diluviare per tutta la giornata di domani.

