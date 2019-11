Allerta meteo avverso dal tardo pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 e per le successive 12-18 ore nella Regione Lazio. Secondo le previsioni la zona sarà colpita da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le Zone di allerta.