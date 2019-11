Allerta Meteo Roma, il Sindaco di Fiumicino: “Prestare molta attenzione”

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, invita la cittadinanza “a prestare attenzione” in considerazione dell’allerta meteo di color arancione diramata dalla Protezione civile. “La protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione a partire dalla tarda serata di oggi e per le prossime 18 ore – afferma Montino dalla sua pagina social – Come sempre, chiedo di prestare molta attenzione, di non uscire di casa se non strettamente indispensabile e di mettere in sicurezza eventuali oggetti che tenete all’aperto. Chiedo anche di diffondere questo messaggio il più possibile“.