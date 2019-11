Allerta Meteo Liguria, attese nuove piogge sul centro-levante: dalla notte prevista una forte mareggiata, “ogni 10 secondi onde alte 5m”

Da domani pomeriggio in Liguria sono attese precipitazioni in intensificazione sul centro-levante della Regione, già colpito dalle intense piogge delle ultime ore. Lo spiega la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova nel centro della Protezione civile. “Domani dovremo valutare molto attentamente quello che le nuove precipitazioni potranno portare – ha detto -. Chiaramente il territorio è completamente saturo, la risposta dei corsi d’acqua e’ molto veloce anche per precipitazioni che non siano intense”. Domani a mezzogiorno l’Arpal deciderà, nel nuovo bollettino meteo, se emanare o meno una nuova allerta meteo.

Possibili precipitazioni nella notte

Oltre al declassamento dell’allerta sul Ponente e centro della Liguria (ora verde) e sul Levante Ligure (da rosso a arancione alle 21 e dalla mezzanotte da arancione a giallo fino alle 8 di domattina) Arpal ha emanato il bollettino dell’allerta anche sull’entroterra del Centro-Levante, dalla Valle Scrivia alla Val d’Aveto dove l’allerta sui bacini piccoli è giallo fino alle 8 di domani mentre sui bacini grandi resta arancione fino alle 21 per poi diventare giallo fino alle 8 di domani.

Non cambia invece l’avviso meteorologico di stamani che segnala come nelle prossime ore siano ancora possibili alcune precipitazioni con una bassa probabilita’ di temporali forti su tutta la Liguria. Massima attenzione anche al moto ondoso, gia’ in aumento in queste ore. Per domani previsti venti di burrasca da Sud Ovest sul Ponente Ligure, venti forti sul resto della regione, con raffiche fino a 80/90 km/h.

Domani forte mareggiata: ogni 10 secondi onde alte 5m

Arpal, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria, ha emesso un avviso per mareggiata che “si annuncia da Libeccio, intensa sulle coste del Centro-Levante con altezza di onda media di 4.5/5 metri e un periodo – l’intervallo di tempo fra un’onda e l’altra – intorno ai 10 secondi; mareggiata anche sui capi esposti di Ponente (zona A)“. A complicare la situazione, i venti di burrasca da Sud Ovest sul Ponente ligure, forti sul resto della regione, con raffiche fino a 80/90 km/h.

“Danni nel levante ligure e dalla notte attesa mareggiata importante”

“Restano i danni: per il volume di pioggia caduto è andata piuttosto bene, ci sono una dozzina di persone evacuate nel Levante, alcuni scantinati allagati a Borghetto Vara, diffusamente ci sono frane su strade comunali e provinciali da Ventimiglia a Sarzana, a Sanremo la più grossa che isola una quarantina di abitanti”. Così il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera nella sede della Protezione civile di Genova facendo il punto sui danni dovuti al maltempo in Liguria.

“Abbiamo avuto una signora che ha passato una brutta avventura – ha aggiunto il presidente della Regione – ma in questo momento non corre pericoli. Alcuni danni diffusi li hanno avuti anche le nostre Asl ma nulla che comprometta in modo serio l’attività. Già dalla notte ci aspettiamo una mareggiata, un evento meteorologico importante ma, facendo i debiti scongiuri, non ci aspettiamo nulla che somigli alla mareggiata dello scorso anno”.