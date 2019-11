Allerta Meteo Liguria: criticità gialla nel Levante da mezzanotte

Continua la lunga fase instabile che, pur con qualche pausa, da circa un mese interessa la Liguria. Dopo le piogge e i temporali delle scorse ore sono attese nuove precipitazioni, anche nevose nelle zone interne, dalla serata di oggi fino alla mattinata di domani, domenica 17 novembre.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha così emanato una allerta gialla per piogge diffuse dalla mezzanotte di oggi alle 15 di domani sui bacini grandi del Levante regionale e per neve nell’entroterra dalle 2 alle 12 di domani.

