Allerta Meteo Liguria: scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in molti comuni

Domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Tiglieto, nell’entroterra di Genova, dove dalle 21 di questa sera fino alle 15 di domani sarà in vigore l’allerta meteo arancione per piogge e temporali. Il provvedimento di chiusura riguarderà i comuni della Valle Stura (e dell’entroterra genovese) più colpiti dai danni del maltempo di alcune settimane fa.

Per le prossime ore sono previste piogge diffuse già in serata, anche abbondanti che proseguiranno nella giornata di domani, con nevicate sui versanti padani di Ponente anche a bassa quota e possibili temporali di forte intensità. A Genova, a seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, entreranno in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità tra cui il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro nella giornata di domani, la chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali e di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.