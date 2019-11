Allerta Meteo Liguria: velocità ridotta dei treni su Genova-Acqui, pronti bus sostitutivi e locomotive diesel

A causa dell’allerta meteo rossa, Trenitalia ha predisposto precauzionalmente la riduzione a 30 chilometri all’ora della circolazione tra Genova e Acqui Terme, con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora. I servizi ferroviari potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Sono previsti bus nelle stazioni di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Acqui terme, Milano e Torino per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi, in base all’evolversi delle condizioni. Saranno oltre 150 i tecnici che monitoreranno i punti più sensibili dell’infrastruttura per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone. In servizio anche oltre 150 addetti per l’assistenza e l’informazione alle persone in viaggio e nelle stazioni. Pronte anche locomotive e treni diesel per intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo.