“Dal centro regionale” della protezione civile “è arrivata la comunicazione di un allerta arancione per forti piogge e temporali. Per questo domani 8 novembre le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse cosi’ come i parchi e i cimiteri. Si raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione”. Lo ha deciso il sindaco di Livorno Luca Salvetti che lo comunicato su Fb.